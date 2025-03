Ilgiorno.it - Pusher preso con coca e soldi. Vimodrone, droga a domicilio

Il nucleo motociclisti della polizia locale di Sesto ha beccato unche nascondeva 21 grammi diina, già divise in dosi e pronte alla vendita al dettaglio. L’uomo aveva anche 550 euro in contanti, provento di spaccio. Aun 44enne è stato arrestato dalla polizia in via Piave, dopo che aveva gettato un sacchetto con della. Il malvivente era seguito da tempo: arrivava in Mercedes e consegnava laai clienti come un corriere espresso. Al momento del blitz, addosso al 44enne sono stati trovati 150 euro e, nel porta oggetti dell’auto, un pacchetto di sigarette che nascondeva alcune dosi diina. A quel punto è scattata la perquisizione nell’abitazione. I locali erano stati trasformati in un magazzino della: oltre allaina, anche ketamina, Mdma e pasticche di ecstasy.