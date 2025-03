Liberoquotidiano.it - "Può gentilmente rispondere?": la Paita fa esplodere un caso, cosa non torna su Calenda...

"Il senatore Carloquesta mattina non era in aula ma negli studi radiofonici della Rai. Mentre i suoi colleghi lavoravano partecipando a 202 votazioni, lui prendeva l'indennità parlamentare per attaccare Renzi. E oggi risulta che abbia fatto zero voti su 202: bel record! Ricordiamo cheha una percentuale di partecipazione al voto inferiore al 50%, a differenza di Renzi e della maggior parte dei suoi colleghi". A puntare il dito è la senatrice Raffaella, capogruppo al Senato di Italia Viva. "dice che prima di fare politica guadagnava oltre un milione di euro. Nell'unico dato pubblico disponibile, quello relativo al 2012,dichiara invece meno della metà. Si è forse dimenticato di dichiarare qual? Nelgli suggeriamo la strada del ravvedimento operoso".