Iodonna.it - Può essere una gustosa e sana alternativa al latte vaccino ma è bene consumarlo con moderazione e prestando attenzione ad alcuni aspetti. Il parere della nutrizionista

Leggi su Iodonna.it

Ildi cocco come altre bevande vegetali puòun alimento sano da inserire nella dieta? Quando si cerca un’al, il dubbio è spesso questo. Dieta vegana e vegetariana senza errori: i consigliX Come evidenziato infatti da uno studio pubblicato sul The Journal of Nutritione latticini sono oggi, sempre più spesso, sostituiti con alternative vegetali che, pur costituendo una scelta alimentare valida, presentano comunque una composizione nutrizionale diversa, che èconoscere.