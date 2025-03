Dilei.it - Psoriasi, l’ultimo studio rivela la dieta su misura per controllarla

Laè una patologia molto comune che colpisce circa due persone su cento e nell’80 per cento dei casi si presenta nella forma lieve-moderata. Normalmente tende ad avere un percorso che vede l’alternarsi di riaccensioni e temporanee riprese delle lesioni.In questo senso unodei ricercatori del King’s College di Londra, pubblicato sul British Journal of Nutrition, fa trasparire associazioni significative tra la qualità dellae la gravità della. I risultati forniscono nuove opportunità di conoscenza su come i modelli alimentari possano essere correlati alla gravità dellanelle popolazioni non mediterranee, oltre che essere utili anche da noi.Cosa consiglia questo approccio? Sostanzialmente che un’alimentazione a base di frutta e verdura, cereali integrali, latticini magri e carni magre, povera di sale e zucchero sarebbe associata ad una ridotta gravità della malattia cutanea.