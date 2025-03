Anteprima24.it - Provincia, Lombardi respinge la crisi: “Andiamo avanti anche senza Forza Italia”

Tempo di lettura: 3 minuti“Non puoi prima confermare un governo istituzionale e poi dissentire cinque giorni dopo”. Nino, presidente delladi Benevento, attacca il gruppoalla Rocca dei Rettori parlando di scarsa coerenza da parte dei forzisti che il 18 marzo si sarebbero rimangiati, a suo dire, la parola che avevano dato il 13 marzo scorso circa la possibilità di un un governo istituzionale per chiudere la consiliatura con un’intesa su alcuni punti programmatici condivisa con i consiglieri di Fratelli d’, del Pd e della stessa Noi di Centro.“Ma se i forzisti si sono tirati indietro questo non significa che non si andrà comunque” – continua.A margine della Conferenza Stampa convocata sulla ceramica di Cerreto Sannita, il primo inquilino alla Rocca parla dei prossimi obiettivi e quindi dell’approvazione del Bilancio Consolidato e il Documento unico di programmazione.