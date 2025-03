Quotidiano.net - Proverbi e detti di primavera: un viaggio attraverso le tradizioni del mondo

Da sempre fonte di ispirazione per le culture di tutto il, l’arrivo dellasegna il tempo della rinascita: la natura si sveglia, gradualmente inizia la stagione degli amori e gli uccelli migratori con il loro volo ricordano che la bella stagione, ancora una volta, è alle porte. Ie idirispecchiano la speranza e il senso di rinnovamento del tempo primaverile, all’insegna del sole e delle prime fioriture.didalIn Giappone si dice: "Shunsho ikkoku, atai senkin", che significa "Mezz'ora in una sera divale mille pezzi d'oro", un’espressione poetica per dire che, specialmente nelle dolci sere di, quando i parchi si ricoprono di fiori e il tempo non è più così freddo, la bellezza dell’ora del tramonto è un momento prezioso, da cogliere.