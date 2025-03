Iodonna.it - Protagonista, un bambino di 11 anni che sogna di essere rapito dagli alieni e... viene accontentato

Un ragazzino fanatico dello spazio, ossessionatoe con il desiderio disperato dida loroe portato via, lontano dalla Terra: è Elio,del nuovo film animato Disney Pixar, dal 18 giugno al cinema. Realizzerà il suo sogno, stringerà nuove amicizie con eccentriche forme di vita extraterrestri ma, soprattutto, riuscirà a scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare. Leggi anche › Successo “Inside Out 2”: è il film d’animazione più visto di sempre in Italia Fin dal trailer si capisce come, oltre che un’avventura intergalattica, il film sia anche un viaggio cosmico alla conquista di una senso di appartenenza e della propria identità.