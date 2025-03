Ilfattoquotidiano.it - Propaganda jihad, arrestato un 46enne: “Cercava su web come fabbricare armi artigianali”

Era iscritto a su gruppi WhatsApp riconducibili allo “Stato Islamico”, cui era possibile accedere esclusivamente dietro invito e aveva cercato sul web manuali per. Undi origine marocchina e residente da anni nel bresciano è statodalla polizia con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla procura di Perugia, iniziate nel novembre 2023 e condotte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia e dalla Digos di Brescia, in collaborazione con la polizia postale, l’uomo era presente in gruppi Whatsapp riconducibili allo Stato Islamico ai quali si poteva accedere solo su invito da parte degli altri membri.Perquisendo una rimessa nella disponibilità del, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi manoscritti inneggianti al martirio e alla guerra santa.