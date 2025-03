Ilveggente.it - Pronostico Polonia-Lituania: l’eterno goleador può lasciare il segno

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.Laè stata sorteggiata nel gruppo G, insieme a Finlandia,e Malta. Non è ancora noto, tuttavia, il nome della quinta squadra che completerà questo raggruppamento: sarà una tra la Spagna campione d’Europa in carica e l’Olanda, ma lo sapremo con certezza soltanto dopo l’esito del quarto di finale di Nations League tra la Roja e gli Oranje. I polacchi, in teoria, dovrebbero dunque battagliare per il secondo posto, quello che vale un pass per i playoff, con i finlandesi.puòil(Ansa) – Ilveggente.itLa selezione di Michal Probierz, in ogni caso, non può permettersi di sottovalutare nessun avversario dopo la disastrosa Nations League dello scorso autunno.