Pronostico Perù-Bolivia | una vittoria per continuare a sperare

è un match della tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 02:30 (ora italiana):.Questa ha tutta l’aria di essere l’ultimissima chiamata per unche giace desolatamente all’ultimo posto del girone eliminatorio sudamericano, con soli 7 punti conquistati in 12 giornate. Le speranze di prendere parte ai prossimi campionati del mondo si assottigliano sempre di più per la Bicolor, attualmente a -6 dalla settima piazza, quella che mette in palio un pass per lo spareggio interzona e che guarda caso è occupata dalla, sua prossima avversaria.: unaper(Ansa) – Ilveggente.itIlnon è riuscito a far valere il fattore campo, vincendo solo una volta su sei davanti al proprio pubblico, e soprattutto ha segnato con il contagocce: a malapena 3 i gol realizzati.