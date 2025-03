Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Albania: solo vittorie nei sei precedenti

è una partita valida per la prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni,.L’mette nel mirino il Mondiale 2026 dopo aver sfiorato per due volte di fila la vittoria dell’Europeo nel 2020 e nel 2024, fermandosi in finale in entrambe le occasioni. La sconfitta con la Spagna a Berlino lo scorso giugno ha messo fine all’era Southgate. Cacciato a furor di popolo il contestatissimo c.t., ha avuto inizio un lungo casting: alla fine, dopo alcuni mesi di “interregno” di Lee Carsley, la scelta è ricaduta su Thomas Tuchel, rinomato allenatore tedesco che ha guidato alcuni club più importanti d’Europa (Borussia Dortmund, Chelsea, PSG e Bayern Monaco) ma alla sua prima esperienza al timone di una rappresentativa nazionale.