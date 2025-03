Ilveggente.it - Pronostico Brasile-Colombia: tabù da sfatare per i Cafeteros

è un match della tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì all’01:45 (ora italiana):.Fa davvero uno strano effetto vedere ilal quinto posto dopo 12 turni di qualificazioni, così lontano dai rivali storici dell’Argentina, primi in classifica a +7. No, conquistare un pass per il Mondiale nordamericano non dovrebbe essere un problema per la Seleçao, dal momento che in seguito all’ampliamento del numero di partecipanti alla rassegna iridata si qualifichernano le prime sei del girone eliminatorio sudamericano (la settima dovrà passare dal playoff e solo le ultime tre resteranno fuori). Ma il selezionatore Dorival Junior non può essere pienamente soddisfatto del percorso dei suoi uomini, finora troppo discontinui.