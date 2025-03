Lanazione.it - Progetto didattico con finalità sociali: "Speriamo sia il primo di una serie"

Leggi su Lanazione.it

Due studenti, Alison Della Bartolomea e Thomas Sabini, sono intervenuti nel corso della cerimonia di avvio del: "Siamo contenti di lavorare per questee nello stesso tempo apprendere e migliorare nuove competenze tecniche sotto la guida dei docenti - hanno detto - C’è speranza per il futuro affinchè i cittadini del domani possano costruire una società più attenta". Anche il direttore provinciale di Caritas don Maurizio Manganelli ha ribadito l’importanza di proseguire gli obiettivi delche accresce la dignità dell’odontoiatria: "Crediamo sia indispensabile saper intercettare sempre meglio i bisogni della popolazione più fragile, che ha problemi anche nel sostenere il ticket per una dentiera. La crescita umana degli studenti è un elemento importantissimo, perché crea un ponte tra il sociale e il mondo del lavoro".