Latinatoday.it - Progetto "A gonfie vele", tutto da rifare

Leggi su Latinatoday.it

Troppi aumenti, il“A” di Ater e Comune di Latina viene rivisto e diviso in due stralci: i fondi Pnrr da 15 milioni di euro basteranno per il primo, per il secondo, si dovranno trovare in futuro altri finanziamenti. Sempre che, per il primo, si faccia in tempo a concluderlo.