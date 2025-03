Cityrumors.it - Professoresse e maestre, tutte su OnlyFans: interviene il Ministero

L’ultimo caso accaduto con la maestra d’asilo a Treviso ha spinto il ministro dell’Istruzione a intervenire per regolamentare una questione molto delicataAlla fine è stata sospesa dall’impiego e dallo stipendio, Elena Maraga, la maestra di una scuola dell’infanzia cattolica della provincia di Treviso, che si è scoperto gestire un profilo sulla piattaforma per adulti. Una storia che ha infiammato il paese di Varago di Maserada, tra genitori sconcertati e scandalizzati dalla clamorosa scoperta e mamme contrarie a qualsiasi provvedimento disciplinare perchè per loro conta soltanto la sua bravura con i rispettivi figli.su– Cityrumors.itè una piattaforma di social media di condivisione di contenuti di qualsiasi genere, che possono essere gratuiti o a pagamento tramite abbonamento.