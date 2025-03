Ilgiorno.it - Processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia, il sindaco omonimo di Zorzi: “I carabinieri vennero da me”

– Nel 1974 a Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona) vivevano due Robertoa 300 metri di distanza. Uno è l’ex ordinovista oggi settantenne cittadino americano, imputato alper ladicon l’accusa di essere tra gli esecutori materiali. L’altro è ildel paese, attualmente al terzo mandato. L’omonimia gli giocò 51 anni fa una visita singolare: i, all’indomani dell’attentato, andarono a cercarlo a casa. Cercavano il suo onomimo, l’estremista nero. «Me lo riferì mia mamma – ha dichiarato alla Corte d’Assise Roberto Albino, ilappunto, tra i testi dell’accusa –. Mi disse che erano venuti per sbaglio da noi. Io avevo tredici anni, non ricordo di arresti». Robertofu portato in caserma a Verona la notte dopo lae fu interrogato - di quel fermo tuttavia non c’è traccia nei verbali - ma 16 ore più tardi tornò a piede libero.