Quotidiano.net - Processo Saman: la madre racconta l'ultima volta che ha visto la figlia

"Siamo usciti insieme, hoche si stava incamminando molto velocemente. Poi l'ho vista sparire". Lo hato Nazia Shaheen, ladi, nelle dichiarazioni spontanee fatte con l'ausilio dell'interprete nel corso deldi appello a Bologna sull'omicidio della18enne, per cui è stata condannata all'ergastolo. Poi la donna, che aveva fin qui ripercorso la giornata del 30 aprile 2021, ha chiesto di sospendere l'udienza. Aveva riferito che la, quella sera, diceva che voleva andarsene per tornare in comunità, mentre lei e il marito avevano cercato in tutti i modi di convincerla a non andare.