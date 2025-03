Internews24.com - Probierz (ct Polonia) rivela: «Sia Zielinski che Zalewski non ci saranno. È un peccato che…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneProbierz (ct) ha parlato delle assenze importanti con cui deve fare i conti la sua Nazionale. SiacheindisponibiliNel corso della conferenza stampa il ct dellaProbierz ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i giocatori indisponibili in vista degli imminenti impegni con Lituania e Malta. Tra le defezioni importanti si segnalano quelle di, i due calciatori dell’Inter nona disposizione ed è una grossa perdita considerando il fatto che sono due dei giocatori più importanti in termini di gol e assist.PAROLE – «Sappiamo che entrambi non potranno esserci, sono situazioni con cui tutte le Nazionali devono fare i conti. Ho avuto modo di incontrare sia Piotr che Nicola, è unessere andato a vedere una partita in cui uno si è infortunato e l’altro non ha giocato.