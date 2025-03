Ilgiorno.it - Primo soccorso a scuola: dal 112 alla rianimazione

Dopo quattro minuti senza ossigeno, i primi danni cerebrali; dopo dieci, i danni diventano irreversibili. Non lo spiegheranno così brutalmente ai ragazzini, i soccorritori dell’Areu e quelli delle varie croci e associazioni, ma rende l’idea di quanto sia importante che anche in una grande città tempestata di ospedali come Milano, in cui un’ambulanza impiega in media sette minuti ad arrivare, ci sia qualcuno in grado di chiamare tempestivamente i soccorsi e fare quanto in suo potere per allungare quell’intervallo. Come si fa? Iniziando a insegnare le tecniche di, come già avviene anche in Paesi con un sistema d’istruzione assai peggiore del nostro (come gli Stati Uniti). È lo scopo di un progetto approvato dRegione, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso e della collega all’Istruzione Simona Tironi, per formare gli studenti lombardi sulla cultura della sicurezza e sulle tecniche salvavita, come la Rcp,cardiopolmonare di base (il vecchio massaggio cardiaco), l’utilizzo del defibrillatore (Dae) e la disostruzione delle vie aeree (la manovra di Heimlich), affinate per essere insegnate praticamente a chiunque.