Primavera tempo di eventi | con Italia in gusto tornano le casette

di lettura: 3 minutiParte la, come da qualcheanche un giorno in anticipo rispetto al passato, e al Comune di Avellino parte anche l’organizzazione delle manifestazioni che si prestano alla bella stagione.Con una delibera di giunta approvata qualche giorno fa, su proposta del sindaco Laura Nargi e degli assessori al commercio e agli, rispettivamente Alberto Bilotta e Jessica Tomasetta, sono state create le condizioni per l’organizzazione di “Avellino – I Mercatini di” – in programma dal 3 al 6 Aprile 2025.Nel corposo delibera si spiegano le ragioni che hanno spinto la giunta ad accogliere la proposta dell’Associazionedi Salerno, per l’organizzazione lungo Corso Vittorio Emanuele della manifestazione che quindi gode del patrocinio del Comune oltre che sgravi, come la riduzione dell’80 dell’importo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.