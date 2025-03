Thesocialpost.it - Primavera al via con il sole, ma è in arrivo una lunga fase di maltempo sull’Italia

Il primo giorno diregala un climaggiato su tutto il territorio nazionale, ma la tregua sarà breve. Secondo le previsioni, già da domani l’Italia sarà interessata da una nuova e intensa perturbazione atlantica che darà il via a unadiprota e piovosa.A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, che segnala l’imminentedi correnti di Scirocco, destinate a soffiare con forza soprattutto su Mar Tirreno, Liguria e Sardegna meridionale, anticipando un marcato cambiamento del quadro meteorologico.Le correnti calde trasporteranno con sé nuvolosità diffusa, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, dove il cielo diventerà via via più coperto. Intanto, la perturbazione atlantica si avvicinerà progressivamente al nostro Paese.