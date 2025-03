Biccy.it - Prima puntata del serale di Amici 24, anticipazioni: eliminati, sfide e sopiti

Leggi su Biccy.it

Oggi pomeriggio è stata registrata ladeldi24. I giurati – proprio come era stato anticipato ieri – sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, mentre gli ospiti di questo primo appuntamento sono stati Sabrina Ferilli (che ha presentato un film), Gazzelle e anche Alessandro Siani. Questo articolo contiene spoiler, quindi se non voletenon è il posto che fa per voi.deldi24, le.Non uno, ma due alunni sono statinelladeldi24. Il team dei CuccaLo ha perso il primo pezzo, Asia infatti ha lasciato la scuola, mentre sono finiti al ballottaggio finale Francesca e Vybes e sabato sera scopriremo chi tra loro due dovrà abbandonare il programma definitivamente.Superguida Tv ha fatto sapere come sono andate leche hanno portato all’eliminazione di Asia: “La sfida ha preso il via con un agguerrito duello tra: Zerbi-Cele contro CuccaLo.