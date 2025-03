Pricla Srl, 15 anni con uno sguardo a innovazione e crescita sostenibile

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Unversario da festeggiare con orgoglio per laSrl di Livorno. Sono quindicidi esperienza,e consolidamento quelli della holding operativa con sede a Livorno in via degli Apostoli 5, che celebra così un importante traguardo, confermando il proprio ruolo di realtà di riferimento in diversi settori strategici. Dal 2010, l’azienda ha sviluppato e gestito un portafoglio diversificato, con partecipazioni in aziende attive nei comparti della sanità privata, ristorazione ed editoria.Fin dalla sua fondazione,Srl si è distinta per una gestione solida e orientata all’, fornendo supporto gestionale, amministrativo, contabile e finanziario alle società del gruppo. Un’attività fondamentale per garantire efficienza operativa enei settori in cui opera.