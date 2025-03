Prezzi delle abitazioni in crescita nel quarto trimestre 2024 | +45% rispetto al 2023

Quotidiano.net - Prezzi delle abitazioni in crescita nel quarto trimestre 2024: +4,5% rispetto al 2023

Neldel, isono saliti del 4,5%allo stesso periodo del, con in accelerazioneal +3,8% del terzo. Tale andamento risente principalmente delladeinuove, che si attesta al 9,4%, a fronte del 3,4% registrato per quelle esistenti. Su base congiunturale l'aumento è stato invece dello 0,7% sul terzo. Considerando tutto l'anno, isono saliti del 3,2%all'anno precedente (in sensibile accelerazione dal +1,3% del).