Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 21 Marzo 2025

perCapitaleSintesi Generale:Asi prevede una giornata in evoluzione: la mattina inizierà con una copertura nuvolosa e temperature fresche, che vedranno un progressivo diradamento verso la tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio è possibile l’insorgenza di brevi rovesci isolati, mentre in serata il tempo migliorerà con un ritorno di schiarite e un moderato calo termico.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Predominanza di nubi basse con copertura diffusa; alcuni sprazzi di luce in zone periferiche.Temperature: Tra 6°C e 9°C.Venti: Leggeri, provenienti da sud-ovest (circa 10-12 km/h).Precipitazioni: Possibili pioviggini sparse in alcuni quartieri periferici.09:00 – 12:00:Cielo: Inizio di un graduale diradamento della copertura nuvolosa, con comparsa di schiarite che alleggeriscono l’atmosfera.