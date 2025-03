Leggioggi.it - Prestazione universale anziani da 1392 euro: nuove indicazioni Inps. Domanda e diritto alla rinuncia

Unaeconomica destinata al sostegno delle persone anziane non autosufficienti in possesso di un ISEE non superiore a 6 milae titolari dell’indennità di accompagnamento.Queste, in sintesi, le principali caratteristiche della, introdotta in via sperimentale con Decreto Legislativo 15 marzo 2024 numero 29 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026.Con il Messaggio del 30 dicembre 2024 numero 4490 l’ha fornito le primesulla nuovaeconomica, nelle more dell’adozione del necessario decreto attuativo.Il D.M. in questione, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, come reso noto dall’con Messaggio del 18 marzo 2025 numero 949 è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.