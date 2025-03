Ilrestodelcarlino.it - Prende 50 multe sulla preferenziale, giudice ‘assolve’ rifugiato ucraino

Bologna, 20 marzo 2025 – Cinquantain meno di quattro mesi per essere passato ripetutamente nelle corsie preferenziali, quasi cinquemila euro da pagare in totale: ildi pace annulla tutte le sanzioni. Il protagonista di questa storia a lieto fine era scappato dalla guerra in Ucraina trovando rifugio nel nostro Paese ed è titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. L’uomo ha trovato lavoro come giardiniere nel Bolognese: tra ottobre e gennaio, però, ha percorso più e più volte le corsie preferenziali di via Murri e di via Matteotti per raggiungere i luoghi di lavoro, senza sapere che quelle corsie sono interdette ai mezzi non autorizzati. Assistito dall’avvocato Jacopo Mannini, ha fatto ricorso e chiesto l’annullamento per il motivo: “Incolpevole ignoranza”.