Prende 50 multe il giudice non gliele fa pagare | E’ un rifugiato ucraino La decisione scatena le polemiche

Cinque mesi, cinquantae quasi 5mila euro di sanzioni. Questo il bilancio di una disavventura che ha coinvolto una Bologna, ignaro di percorrere quotidianamente corsie preferenziali vietate. Ma ildi pace ha annullato tutte le contravvenzioni, riconoscendo la sua “incolpevole ignoranza” e la buona fede.Una raffica diin quattro mesiLa vicenda è accaduta tra ottobre e gennaio. Il protagonista è un, fuggito dalla guerra e arrivato in Italia con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. L’uomo, assunto come giardiniere nella zona del Bolognese, ogni giorno si recava al lavoro percorrendo alcune strade riservate ai mezzi autorizzati, senza sapere di commettere un’infrazione. Non parlando italiano e non comndo la segnaletica, ha continuato a utilizzare le stesse vie, accumulando in pochi mesi ben 50per un totale di 4.