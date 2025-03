Ilfattoquotidiano.it - Precipita dal Mont Dolent, a 3.800 metri di quota sulla Catena del Monte Bianco: morto scialpinista svizzero

Unodi 53 anni, cittadino, èto dalla vetta del. L’incidente è accaduto ieri, mercoledì 19 marzo, verso le 11.30: l’uomo era impegnato nell’ascesa della vetta a 3.800di, nelladel, al confine tra Italia, Svizzera e Francia, quando per cause ancora da accertare è caduto dopo essere arrivato poco sotto la cima, sul versante elvetico dellaagna, nel territorio di Orsières.Sono subito accorsi sul posto gli operatori della Organisation cantonale valaisanne des secours con due elicotteri per il soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La magistratura svizzera ha aperto un’indagine per chiarire l’accaduto. Da giorni ormai si susseguono valanghe sul versante alpino di nordovest, motivo per cui – scrive il Corriere Torino – l’Arpa regionale piese ha lanciato un allarme sull’instabilità della coltre di neve.