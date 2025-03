Dayitalianews.com - Prato, shock al cimitero: ragazza entra di notte e si filma mentre balla tra le tombe

Leggi su Dayitalianews.com

L’episodio sconcertante è avvenuto neldi Poggio a Caiano, in provincia di, dove unata dinele si ètatra le; poi, avrebbe postato il video su TikTok: “Regalo vita ai morti”, è questa la frase che accompagna la descrizione del video che, nelle ultime ore, sta facendo il giro dei social e che abbiamo scelto di non pubblicare.L’ira del sindacoLa notizia dello sconcertante episodio è stata riportata dal Tirreno e risale al 27 febbraio scorso, ma solo negli ultimi giorni il video ha iniziato a circolare e diffondersi rapidamente, fino ad arrivare anche al sindaco, Riccardo Palandri. Il primo cittadino, indignato per l’episodio, ha scritto un post di condanna sul suo profilo facebook annunciando di aver denunciato l’accaduto ai carabinieri perché accertino eventuali responsabilità e ricostruiscano la faccenda.