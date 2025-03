Movieplayer.it - Power Rangers tornerà con una nuova serie tv: Disney+ affida lo sviluppo agli showrunner di Percy Jackson

Leggi su Movieplayer.it

Glidie gli dei dell'Olimpo hanno ottenuto l'incarico di lavorare allodi unadedicata alle avventure di. Ipotrebbero tornare sul piccolo schermo: Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, giàdie gli dei dell'Olimpo, sono al lavoro sullodi unaper conto die 20th Century TV. A produrre lo show destinato a unagenerazione di spettatori sarà Hasbro. La storia del franchise Ladegli anni '90 era ispirata allo show giapponese per bambini intitolati Super Sentai. Al centro della trama delle avventure deic'erano cinque teenager che ottengono la capacità di trasformarsi in supereroi e possono usare gigantesche macchine biomeccaniche conosciute come .