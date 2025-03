Ilrestodelcarlino.it - Portico, i 50 anni del Vecchio Convento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Quando il 21 marzo 1975 approdammo adi Romagna per aprire il ristorante albergo Al, in un’epoca in cui tutti se ne andavano dai paesi e dalla montagna, molti scuotevano la testa dicendo che eravamo dei pazzi. Oggi, a distanza di 50esatti, siamo orgogliosi di quella scelta e di questa creatura che abbiamo allevato e costruito insieme ai nostri figli, ormai affermatasi a livello nazionale e all’estero". Marisa Raggi, originaria di, e GiCameli, marchigiano di Montegiorgio (Fermo), festeggeranno il 50° dell’attività domani sera, con una cena preparata dal figlio Matteo con gli chef del suo staff. Sì, perché in questi 50a dar man forte ai genitori hanno contribuito in modo preponderante i figli Max e Matteo, entrambi diplomati alla scuola alberghiera di Castrocaro e poi ‘laureatisi’ in giro per il mondo nei ristoranti più famosi e stellati, fra cui, per fare un solo esempio, il Frantzén di Stoccolma e il Noma di Copenaghen per Matteo.