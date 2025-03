Ilrestodelcarlino.it - Portano via soldi e oro a due anziani, arrestati

Avevano portato via a una coppia dipiù di 2.600 euro e anche la fede che la pensionata indossava da 62 anni. Ma sono stati bloccati edai carabinieri e ora i due, un 34enne e una 33enne di Napoli, sono in carcere con l’accusa di estorsione. Martedì mattina, a Belforte, un 89enne era in casa con la moglie quando è stato contattato al telefono fisso da un finto maresciallo dei carabinieri, che lo informava del coinvolgimento del figlio in un grave incidente stradale, addirittura con una bambina investita. Il malintenzionato ha esortato quindi l’anziano a consegnare subito una somma in denaro, convincendolo che fosse necessaria per sostenere le spese sanitarie della bimba. Dopo qualche minuto, alla porta si è presentato un sedicente avvocato, al quale i malcapitati – affranti e spaventati – hanno consegnato 600 euro e alcuni oggetti preziosi che avevano in casa, del valore di circa 2mila euro.