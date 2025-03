Bergamonews.it - Porta Sud, il progetto si presenta in Fiera: fondamenta finite e a settembre l’avvio delle parti sopraelevate

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.Sud, ilsiallaEdile targata 2025. L’occasione di lancio del primo giorno della storica manifestazione dedicata al settore diventa anche la sede per fare il punto sull’opera di riqualificazione più imnte di Bergamo, quella che di fatto racconterà la città del futuro. E a raccontare lo stato dell’arte, in un corner dedicato a cavallo dei due padiglioni, sono Massimo Vitali, titolare della Vitali Spa, azienda che in capo la realizzazione delper un importo pari a circa 100 milioni, Martina La Vista, project manager dell’azienda, insieme alla sindaca Elena Carnevali, presente per l’occasione ma di passaggio, perché ospite del convegno sulle grandi opere voluto da Regione Lombardia.La fotografia parla di “lavori cominciati l’anno scorso, con lecompletate e– così La Vista -.