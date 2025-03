Pompei, presentazione del libro "Donne e violenza di guerra" di Mariarosaria Barbera

Leggi su Ildenaro.it

Sono due gli incontri di marzo organizzati dall’associazione Internazionale Amici diETS.Oggi, giovedì 20 marzo, alle ore 17, nella biblioteca del Parco Archeologico di“Giuseppe Fiorelli” (via Plinio, 4), le archeologhe Ria Berg e Paola Miniero presentano ile violenze di. Uno sguardo sull’età antica” di(Ed. ESPERA 2024). All’incontro sarà presente l’autrice, che archeologa, già soprintendente in vari siti italiani e direttore del Parco Archeologico di Ostia, ha al suo attivo altre tre monografie sulla dimensione femminile nel mondo antico. Questotratta delle violenze di, che dalla più remota antichità hanno accompagnato e segnato la vita delle. Presentate soprattutto come vittime delle sconfitte militari, private della libertà e finanche dei figli, lesono state oggetto di particolari forme die pulizia etnica.