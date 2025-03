Ilgiorno.it - Polo del soccorso, si riparte. Stanziati altri fondi per i lavori

I vigili del fuoco volontari di Merate avranno una casa più grande e i volontari della Protezione civile una nuova casa. Riprenderanno a breve iper la realizzazione del nuovodeldel Meratese, con l’ampliamento della caserma del distaccamento dei vigili del fuoco volontari. L’intervento, cominciato nel febbraio del 2022, è fermo al palo ormai dal 2023. A causa dell’aumento dei prezzi, il costo dell’opera è lievitato da 1 milione 200mila euro a quasi 2 milioni di euro. Da Regione Lombardia arriveranno 600mila euro, il resto li metteranno i contribuenti meratesi con risorse comunali. Per evitare altre spiacevoli sorprese e battute d’arresto, sono stati100mila euro in più per eventuali imprevisti. L’aggiornamento dei prezzi, dovuto all’incremento dei costi delle materie prime e dell’esecuzione.