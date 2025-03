Polizze anti catastrofe obbligatorie Confesercenti Campania | Moratoria per le imprese dell’area flegrea

Leggi su Ildenaro.it

Entro il 31 marzo, ovvero tra undici giorni, tutte leitaliane dovranno assicurarsi obbligatoriamente contro gli eventi catastrofali. Il decreto che dà attuazione alla norma dalla legge di Bilancio 2024, che ha introdotto questo obbligo, è entrato in vigore il 14 marzo.Nazionale ha già sollevato da giorni il problema, sottolineando che sarebbe “una corsa contro il tempo soprattutto per le circa 1,5 milioni di attività del commercio, del turismo e dei servizi che esercitano in un locale in affitto”. Per eventi catastrofici si intendono i terremoti, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.Ad alzare ulteriormente a voce è, con il presidente Vincenzo Schiavo, anche vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, viste le continue scosse di terremoto che rendono complessa la situazione anche delle attività commerciali