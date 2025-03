Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale senza guida. Slitta l’arrivo di Galloni. FdI incalza il Comune:: "Così sicurezza a rischio"

Laè ancoracomandante. E a due mesi dalla fine del mandato di Daniele Brighi, che per alcuni anni hato il Corpo unico del Circondario,del suo successore designato, Massimiliano. All’inizio, si era parlato di una fase di transizione destinata a durare fino a inizio marzo; ma i tempi si sono evidentemente allungati. Al momento, la responsabilità del servizio al quale aderiscono nove Comuni del territorio su dieci (tutti tranne Castel San Pietro) è stata affidata a Sergio Maccagnani, direttore generale del Circondario. E una data certa sula Imola di, profilo individuato al termine della procedura di avviso di mobilità conclusa lo scorso dicembre, in uscita dall’Unione Reno Galliera, non c’è ancora. Si parla comunque di un’ulteriore attesa di un paio di mesi.