Polizia Locale incattedra | studenti a lezione di educazione stradale

Anconatoday.it - Polizia Locale in...cattedra: studenti a lezione di educazione stradale

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA – Gli agenti didi Falconara salgono in cattedra per formare i nuovi utenti della strada e fare in modo che siano di esempio anche per gli altri. Il progetto di, rivolto agli alunni delle quinte classi della scuola elementare, è stato.