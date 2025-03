Ilnapolista.it - Plusvalenze Roma, anche la procura Figc apre un fascicolo per le operazioni compiute tra il 2018 e il 2020

Leggi su Ilnapolista.it

laFigic si muove sul casodella. Lo riportaSportmediaset. Dopo il rinvio a giudizio da parte delladiper l’ex presidente James Pallotta e altri cinque ex dirigenti (Umberto Gandini, Guido Fienga, Mauro Baldissoni, Francesco Malknecht e Giorgio Francia), iltore federale Giuseppe Chiné ha aperto unindagando su alcunefra ile il.IltoChinéunsulladellaI pmni accusano Pallotta e i suoi ex collaboratori di falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria con implicazioni sui bilanci dalal 2022. In altre parole laha scritto a bilancioper un valore di 60 milioni di euro ma in realtà avrebbero dovuto essere “soltanto” 39.