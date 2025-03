Panorama.it - Plusvalenze, la Roma rischia un processo dalla Figc (come la Juve)

Leggi su Panorama.it

Guai in arrivo per la, chedi fare la stessa fine dellantus in unperche la Procura dellapotrebbe istruire nei prossimi mesi. Eredità della gestione Pallotta, chiusa nel 2022, l'inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex proprietario e per cinque suoi dirigenti apicali è diventata ora anche un fascicolo di indagine aperto dal procuratore capo della Federcalcio, Giuseppe Chiné. La documentazione era stata chiesta ai magistrati della Capitale ed è all'esame degli uffici della Procura che ha deciso di approfondire il caso.Cosa significa? Che ad aprile, una volta sentiti autonomamente i protagonisti coinvolti e lette con attenzione tutte le carte spedite da Palazzo di Giustizia, per lapotrebbe scattare il deferimento con vista su unsportivo dall'esito incerto.