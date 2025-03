Game-experience.it - PlayStation, il nuovo brevetto di Sony è dedicato ad un controller che si ricarica da solo

Interactive Entertainment ha depositato unad una nuova tecnologia didei, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i giocatori alimentano i propri accessori. Il, pubblicato di recente, descrive undotato di elementi fotovoltaici che permettono laautomatica quando esposto alla luce, eliminando così la necessità di batterie sostituibili o caricabatterie esterni. L’azienda sta lavorando a questa innovazione dal 2023, con l’obiettivo di rendere isempre carichi senza interruzioni.LifeStyle ha riportato che il principio alla base di questa tecnologia è semplice: ilsfrutta la luce ambientale perrsi continuamente. Secondo i documenti depositati da, il design del dispositivo è studiato in modo tale da garantire che le mani e i movimenti del giocatore non ostacolino i pannelli fotovoltaici, permettendo così laanche durante l’uso.