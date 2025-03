Metropolitanmagazine.it - Play 2025, Little Rocket Games annuncia la sua presenza

conferma la sua– Festival del Gioco, che quest’anno si terrà per la prima volta a Bologna, dal 4 al 6 aprile. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, che troveranno un’ampia selezione di titoli da provare, promozioni esclusive e tante sorprese.Dove trovare: PADIGLIONE 20 – STAND C7GIOCHI DISPONIBILI SUI TAVOLII visitatori potranno sedersi ai tavoli per provare alcuni dei migliori titoli del catalogo, tra cui:Tinderblox (attenzione: copie limitate!) – Un gioco di destrezza veloce e coinvolgente, perfetto per partite ovunque!Treetopia – Gestisci e proteggi la foresta in questo strategico gioco ecologico.Fall – Un gioco astratto per due giocatori che riproduce la magia dell’autunno con una profondità strategica unica.