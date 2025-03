Laspunta.it - Pizzutelli, “Mastrangeli per primo impari la lealtà, la coerenza e l’onestà e rispetti il Consiglio Comunale”

Nel tentare di spiegare la sua posizione sulla mozione votata inil Sindacoha parlato di onestà,. Tre termini molto importanti soprattutto per chi ha deciso di svolgere un ruolo pubblico come quello di amministratore della città.Ma le affermazioni del Sindaco di Frosinone non sono andate a genio ad Anselmoche non ha perso l’occasione per replicare “Ma da che pulpito arriva la predica” ha detto il consigliere.“Questo Sindacovelocemente a mettere in pratica questi valori, invece di dare lezioni” Ha aggiunto. “Sembra invece che questo Sindaco mal digerisca chi intende portare avanti delle idee sulla gestione della cosa pubblica e chi critica l’operato della giunta per migliorare Frosinone” Aggiunge Anselmo