Ilrestodelcarlino.it - Pista ciclabile, ostacoli burocratici. In bici da Vismara alla Torraccia. Ma manca ancora il sì delle Ferrovie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono i lavori per la realizzazione dellache collegherà, mail via libera, che doveva arrivare da giorni, da parte didello Stato per procedere con le operazioni di scavo per il tunnel che passerà sotto i binari. La prima fase dell’intervento, che prevedeva la lavorazione di una struttura monolite, che sarà da spingere nello scavo sotto la ferrovia (una volta ottenuto il nulla osta da parte di RFI) sta per concludersi come spiega Sara Mengucci, assessoraMobilità con delegapolitana: "In questo momento si sta procedendo al completamento del monolite che andrà spinto sotto i binari ed andrà a creare una galleriacon una larghezza di 3,5 metri – dice –. Si prevedono altre due settimane di lavori per il completamento della struttura".