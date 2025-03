Sport.quotidiano.net - Pisa, Calabresi e Caracciolo suonano la carica

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 marzo 2025 – Entusiasmo sfrenato nel mondo. Circa quattrocento persone, forse di più, sono andate alle sei di pomeriggio al centro commercialenova per incontrare il capitano nerazzurroe Arturo. Una fila che ha letteralmente intasato il centro: anziani, giovani accompagnati, bambini, ragazzi con le ragazze e adulti, qualsiasi tipo di tifoso giunto per una foto, una cartolina, scambiare due chiacchiere con due protagonisti della squadra di Inzaghi. C’è anche chi, come una simpatica signora, ha deciso di cogliere l’occasione per dare un bel bacio sulla guancia al capitano, come la più affettuosa delle nonne. “L’entusiasmo si percepisce, continuiamo ad alimentarlo e vediamo dove arriveremo!” ha dichiarato lo stesso. A fargli da eco: “Questa gente qui testimonia il percorso che stiamo facendo, siamo riusciti a trasmettere la passione che ci ha contraddistinto e che ci ha portato a giocarci questo grande sogno, tutti insieme”.