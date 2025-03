Lanazione.it - Pisa: atterrato aereo con 18 bambini palestinesi. Alcuni verranno assistiti in Toscana

Firenze, 20 marzo 2025 – Diciotto, per la maggior parte pazienti oncologici, che necessitano di soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a Gaza, saranno trasferiti in Italia su due velivoli C-130J, uno dell'Aeronautica Militare e uno della Guardia di Finanza. Un velivolo dell'Aeronautica militare, con a bordobisognosi di cure, èieri sera, 19 marzo, a Milano, da Ram-On, in Israele, con a bordo 9 pazienti e 14 accompagnatori e proseguirà il suo viaggio versoe Roma. Ad accogliere i pazienti saranno le aziende ospedaliere delle regioni Puglia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna,e Lombardia. Lo rende noto il Ministero della Difesa attraverso un comunicato stampa. Il volo di ritorno della Guardia di Finanza, con a bordo altri 9 pazienti e 14 accompagnatori, decollerà oggi.