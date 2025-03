Juventusnews24.com - Pioli Juventus (Gazzetta), potrebbe essere il sostituto di Thiago Motta se… Svelato lo scenario per vedere l’ex Milan in bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, tutta la verità sulper la panchina bianconera: ci sono importanti aggiornamenti Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina della Juve. Secondo quanto riportato da Ladello Sport, il nome di Stefano, accostato ai bianconeri,rappresentare una pista praticabile solamente in caso di esonero a stagione in corso di.In vista della prossima stagionenon è tra gli allenatori in prima fila a differenza di Gasperini e Conte.Leggi sunews24.com