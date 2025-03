Lanazione.it - Pioggia nel weekend. In arrivo nuove allerte: "Terreno intriso d’acqua"

FIRENZEPiove sul bagnato. Ad oggi le previsioni meteo delparlano di perturbazioni soprattutto sulla costa, con qualche ricaduta tra sabato e domenica anche nelle nostre zone, su un territorio quindi già provato. È proprio questo il punto. A preoccupare, infatti, non sono tanto le prossime piogge quanto la tenuta di unpienoe gli argini compromessi. "Fare previsioni con largo anticipo è un rischio per l’attendibilità - specifica Laura Sparavigna, assessora alla Protezione civile - ma alla luce delle inondazioni passate, la nostra attenzione è massima". Ecco perché nelle zone vulnerabili potrebbero scattare: gialla per i corsisecondari nella zona di Firenze, la cosiddetta A3 che comprende anche Pontassieve, Lastra a Signa, Scandicci; allerta arancione per la zona B, quindi Campi e Sesto.