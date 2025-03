Inter-news.it - Pio Esposito sul taccuino del Torino. Inter ha una posizione chiara!

Francesco Piosta disputando una stagione da protagonista con la maglia dello Spezia in Serie B: il giocatore di proprietà dell’ha attirato su di sé l’esse delper l’estate.IL PUNTO – Francesco Piosta diventando sempre più una certezza tra i giovani calciatori italiani in rampa di lancio, con l’che non intende perderne il controllo. Questa è la base di partenza con cui analizzare il caso del talento cresciuto nella cantera nerazzurra ed esploso allo Spezia in Serie B. Dopo una buona prima annata, conclusa con 3 reti in Serie cadetta, l’italiano si è affermato come l’attaccante più prolifico del Campionato, con 14 reti all’attivo in 28 presenze stagionali.Pio, l’registra l’esse del: ma un’ideaper il futuro!LO SCENARIO – Le prestazioni realizzate con i liguri gli sono valse il forte apprezzamento da parte del, squadra alla ricerca di un’alternativa a Duvan Zapata per il suo reparto offensivo.